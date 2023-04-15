ضابط أمريكي: البنتاغون يتعمد تجنب الحديث عن أهمية معركة أرتيوموفسك

صرح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، في مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر، بأن رئيس البنتاغون لويد أوستن يغفل عمدا الأهمية الرئيسية لمعركة أرتيوموفسك (باخموت).

وقال الضابط: "لويد أوستن يعرف الحقيقة، إنه ليس أحمق. مستشاروه هم من كبار المهنيين العسكريين ورفيعي المستوى، الذين يفهمون أنه إذا قام أي جيش بإلقاء 30 في المائة من الأفراد ذوي القدرات القتالية في معركة واحدة، فهذه معركة حاسمة، وربما تكون الأكثر أهمية في هذا النزاع".

واتفق ريتر مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي قال إنه إذا هُزمت القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك، فإن المجتمع الدولي سيبدأ في دفع كييف نحو حل وسط مع روسيا.

وخلص الضابط إلى أن "هذه المعركة أكبر بكثير من حيث الأهمية مما يستطيع لويد أوستن الاعتراف به علنا".

وفي أوائل مارس، قال وزير الدفاع الأمريكي إن أرتيوموفسك، التي يجري قتال شديد من أجلها، لها أهمية رمزية أكثر منها استراتيجية.

وفي الوقت نفسه، دعا القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، إلى مواصلة العملية الدفاعية وتعزيز المواقع في المدينة.

المصدر: نوفوستي