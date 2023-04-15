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مقتل شخص في إطلاق نار في ميسوري الأمريكية

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مقتل شخص في إطلاق نار في ميسوري الأمريكية
Legion-Media
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قتل شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع في مدينة كانساس سيتي (ميسوري).

وأفادت قناة CNN  استنادا لبيانات قسم الشرطة المحلية: وقع الحادث مساء الجمعة في محطة التزود بالوقود. وقد أسفر الحادث عن وفاة أحد المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه، في حين تم إسعاف سيدة أصيبت بجروح طفيفة على الفور. ونقلت سيدتان أخريان وطفل إلى المستشفى للعلاج من إصابات لا تهدد حياتهم.

ولم يتم الكشف عن ظروف إطلاق النار. ولم ترد تفاصيل أخرى عن الجاني.

المصدر: تاس

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