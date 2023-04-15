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لأول مرة.. مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان في جميع أوقات الصلاة

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لأول مرة.. مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان في جميع أوقات الصلاة
AP
مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان في جميع أوقات صلوات المسلمين
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تعتزم مدينة مينيابوليس الأمريكية السماح برفع الأذان في مكبرات الصوت بجميع أوقات صلاة المسلمين الخمس كل يوم وعلى مدار العام، لتصبح أول مدينة أمريكية كبرى تسمح بهذا.

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وأفادت صحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون" بأن مجلس بلدية مينيابوليس وافق بالإجماع، على تعديل قانون كان يمنع رفع الأذان خلال صلوات الفجر والمغرب والعشاء يوميا وفي أوقات معينة من العام بسبب قيود الضوضاء.

وجاء التصويت بينما يحتفل المسلمون في أنحاء العالم بشهر رمضان.

وبعد التصويت، قال جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع مينيسوتا في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن "الدستور لا ينام ليلا"، مضيفا أن الإجراء الذي اتخذته مينيابوليس يظهر للعالم أن "أمة تأسست على حرية الدين تفي بوعدها".

وقال محمد دكولي، إمام مسجد النور في مينيابوليس والذي كان من بين العديد من القادة المسلمين الذين شهدوا التصويت: "أصبحت مينيابوليس مدينة لجميع الأديان".

يشار إلى أن مينيابوليس تضم عددا متزايدا من المهاجرين من شرق إفريقيا، وأصبحت المساجد منتشرة فيها الآن. كما أن 3 من أعضاء مجلس البلدية الـ13 هم مسلمون.

ولم يلق القرار أي معارضة مجتمعية منظمة.

ومن المتوقع أن يصدق رئيس البلدية جاكوب فراي على الإجراء الأسبوع المقبل.

المصدر: أ ب

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