إجلاء رئيس وزراء اليابان بعد سماع دوي انفجار أثناء إلقائه خطابا (فيديو)

تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان بينما كان يلقي خطابا في محافظة واكاياما (غرب) وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة "إن إتش كيه" العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى أن رئيس الوزراء بأمان، مشيرة إلى اعتقال شخص في مكان الواقعة.

ووقع الحادث في مدينة واكاياما اليابانية في حوالي الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (5.30 بتوقيت موسكو) حيث كان من المفترض أن يتحدث كيشيدا في خطاب علني، حين عمد شخص إلى إلقاء قنبلة دخانية ومن ثم تلاه انفجار.

ولفتت قناة "إن إتش كيه" إلى أنه وبحسب البيانات الأولية لم يصب أحد نتيجة الحادث.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وصل إلى محطة قطار واكاياما وألقى كلمة عامة على الرغم من وقوع الحادث بالقرب من ميناء المدينة حيث دوي انفجار قوي.

ونقلت الوكالة عن كيشيدا قوله "أعتذر عن الإزعاج الذي سببته هذه الحادثة".

كما شدد كيشيدا على أن البلاد تمر بمرحلة مهمة من الانتخابات المحلية، مشيرا إلى ضرورة العمل المشترك لجميع المعنيين.

من جهتها قالت مصادر بالحزب الليبرالي الديمقراطي إن كيشيدا قرر الظهور ثلاث مرات اليوم السبت على الرغم من الحادث، واحدة في واكاياما واثنتان في تشيبا.

المصدر: نوفوستي