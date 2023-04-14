انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في إيران (صور)
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انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في طهران وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران تحت شعار "فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي، القدس على مشارف التحرير".
ورفع المشاركون في المسيرات "صورا للقدس وشهداء جبهة المقاومة، إضافة إلى أعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية".
وتتجه المسيرات نحو أماكن إقامة صلاة الجمعة، حيث ستجري مراسم يوم القدس العالمي، وتتضمن إلقاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية وصدور بيان باسم الجماهير المشاركة.
وتحتفي إيران بهذا اليوم منذ إعلانه من قبل الإمام الخميني الراحل عام 1979، حيث دعا إلى إعلان آخر جمعة من شهر رمضان من كل عام يوما عالميا للقدس.
المصدر: إرنا