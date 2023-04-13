لأول مرة في التاريخ.. الرئيس الإيراني يخاطب الشعب الفلسطيني

أفاد موقع "الرسالة نت"، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني لأول مرة في تاريخ قادة البلاد.

ووفقا للموقع، سيشهد مهرجان إحياء يوم القدس العالمي غدا الجمعة، حدثا مميزا بخطابين مهمين للرئيس الإيراني وقائد حركة حماس في قطاع غزة.

وأكد موقع "الرسالة نت"، نقلاً عن مصادر في لجنة إحياء المهرجان، أن "الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيخاطب ولأول مرة، في تاريخ القضية الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".

وأضاف: "كما سيشهد المهرجان خطاباً لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وهو الخطاب الأول له منذ نهاية العام الماضي".

يذكر أن خطاب السنوار غدا هو الأول أيضا له بعد تطورات الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية، خاصة ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى، وما أعقبه من إطلاق صواريخ من قطاع غزة ولبنان.

وفي سياق متصل، نشر حساب كتائب القسام الرسمي في تطبيق "تيليغرام" منشورا بعنوان "جاهزون" وذلك بمناسبة ذكرى يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة في شهر رمضان.

وتضمن الفيديو عبارة "فلتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات" وكذلك دعوات للدفاع عن القدس وفلسطين، حتى بلوغ "اليوم الموعود" لتحرير فلسطين.

المصدر: الرسالة نت