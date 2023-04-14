إعلان حالة الطوارئ في إحدى مقاطعات ولاية فلوريدا بسبب الفيضانات

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دي سانتيس حالة الطوارئ في مقاطعة براوارد بالولاية بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

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وكتب دي سانتيس، أمس الخميس، في صفحته على "تويتر": "أعلنت إدخال حالة الطوارئ في مقاطعة براوارد بسبب الفيضانات الخطيرة".

وأضاف أن خدمات الطوارئ تعمل حاليا في المناطق المنكوبة وخاصة في مدينة فورت لودرديل الأكثر تضرربا من الفيضانات. وتابع: "يجب على السكان في المناطق (المنكوبة) اتباع إرشادات السلطات المحلية وتجنب مناطق الفيضانات".

وأفادت صحيفة "New York Times" بأن الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ الاثنين الماضي، تتخفف تدريجيا. وخلال الساعات الـ 24 الماضية سقط أكثر من 600 ملم من الأمطار في بعض مناطق الولاية. وقالت عالمة الأرصاد آنا توريس فاسكيزأن مثل هذا المؤشر لهطول الأمطار يوميا نادر للغاية في ولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن "هذا يحدث مرة كل ألف عام، إن لم يكن أقل من ذلك".

وفي مدينة فورت لودرديل غمرت المياه المنازل وأغلقت الطرق أمام حركة المرور. ومن المتوقع أن يستأنف المطار المحلي عمله اليوم الجمعة. وحثت هيئة الأرصاد الجوية السكان على الامتناع عن السفر والبحث عن ملجأ في المناطق المرتفعة. ولا توجد هناك حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة جراء الفيضانات.

المصدر: تاس