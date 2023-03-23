الولايات المتحدة.. إعصار نادر يضرب لوس أنجلوس (فيديو)

ضرب إعصار نادر إحدى ضواحي مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص آخر، وتطاير أسطح عدد من المباني التجارية.

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا استمر لثلاث دقائق كان مسؤولا عن الفوضى، بالإضافة إلى ذلك، وضعت علامات حمراء على 11 مبنى مما يعني أنها أصبحت غير قابلة للسكن، كما أن ستة مبان أخرى تعرضت لأضرار بسبب إعصار جنوب الولاية.

Radar scan of the Los Angeles, California tornado that struck the populated suburb of Montebello. pic.twitter.com/AFiCLm6Nel — Nicholas Krasznavolgyi (@NickKrasz_Wx) March 22, 2023

وذكرت شبكة abc news أنه تم الإبلاغ عن 5 وفيات نتيجة عواصف كاليفورنيا، وقال متحدث إن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية لا تزال تستكمل تقريرها عن الأضرار.

Tornado hits south maple ave in Montebello tearing the roof off multiple buildings and destroying multiple cars pic.twitter.com/yJrbuPMccj — SaveArtsakh (@njtehcherchian) March 22, 2023

I caught it one video. pic.twitter.com/ckIlC4LQ8h — ⚜️ Mark ⚜️ (@fleur_de_lis13) March 22, 2023

وغمرت مياه الفيضانات الناتجة عن اقتحام السدود في وادي سان هواكين الشاسع والخصب الأراضي الزراعية بالقرب من كوركوران في الولاية، كما أنه من المتوقع أن يؤدي ذوبان الثلوج بكثافة في الجبال التي تحيط بالوادي إلى تفاقم الفيضانات المحلية مع حلول فصل الربيع.

وامتلأت بحيرة تولاري، وهي مسطح مائي جاف إلى حد كبير منذ أكثر من 100 عام، بعد سلسلة من العواصف القوية التي ضربت كاليفورنيا هذا الشتاء.

والتحذير من عاصفة شتوية لا يزال ساريا أيضا في جبال سان برناردينو، حيث كان من الممكن أن تهب رياح تبلغ سرعتها 60 ميلا في الساعة ويصل ارتفاع الثلج إلى حوالي 35 مترا.

وقال خبراء الأرصاد إن بقية الأسبوع يجب أن يكون باردا وجافا في جنوب كاليفورنيا، ولكن هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في جميع أنحاء الولاية في وقت مبكر من يوم الاثنين المقبل.

المصدر: "لوس أنجلوس تايمز" + abc news