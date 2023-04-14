ديسانتيس يوقع قانونا لحظر الإجهاض: نحن فخورون بدعم الحياة

أعلن المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل، وحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، أنه وقع مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض في الولاية بعد الأسبوع السادس من الحمل.

وكتب ديسانتيس في بيان: "نحن فخورون بدعم الحياة والأسرة في ولاية فلوريدا"، موجها التحية إلى "الهيئة التشريعية لإقرارها قانون حماية ضربات القلب (Heartbeat Protection) الذي يوسع الحماية المؤيدة للحياة ويوفر موارد إضافية للأمهات الشابات والعائلات".

القانون الذي سيحظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، لديه استثناءات للأمهات اللواتي حياتهن معرضة للخطر جراء هذا الحمل، ويمنح حق الإجهاض حتى الأسبوع الـ15 للحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح القربى أو الاتجار بالبشر.

كما أنه سيجعلها جناية من الدرجة الثالثة إذا قام الأطباء أو أي شخص يشارك "بنشاط" في الإجهاض بخرق الحظر، وسيحظر استخدام أموال الدولة لمساعدة امرأة في إجراء عملية إجهاض في ولاية أخرى. كما يحظر استخدام "الخدمات الصحية عن بعد" أو البريد لتلقي أدوية الإجهاض.

وكان تمرير مشروع القانون بمثابة فوز سياسي كبير لحاكم فلوريدا قبل دخوله المتوقع في السباق الرئاسي لعام 2024 ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولكن على الرغم من توقيع ديسانتيس على مشروع القانون ليصبح قانونا، فإن الحظر الجديد يتوقف على كيفية حكم المحكمة العليا للولاية في الطعن في الحظر الحالي لمدة 15 أسبوعا والذي وقعه الحاكم ليصبح قانونا العام الماضي.

المصدر: The Hillا