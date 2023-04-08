بايدن ينتقد قرارا قضائيا بحظر عقار للإجهاض

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن حكما صدر عن محكمة في ولاية تكساس بجنوب البلاد يقضي بحظر عقار لإنهاء الحمل.

وقال بايدن في بيان له: "تفرد قاضي مقاطعة في تكساس بقرار أن الدواء الذي كان يمكن الحصول عليه بوصفة طبية لأكثر من 22 عاما، وحظي بموافقة الجهة المنظمة للأدوية، وتم استخدامه بشكل فعال وآمن من قبل ملايين النساء هنا وحول العالم، يجب سحب الموافقة عليه في الولايات المتحدة".

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وتابع: "إذا ظل هذا الحكم نافذا، فلن يبقى هناك أي دواء يحظى بموافقة الجهة المنظمة، في مأمن من هذا النوع من الهجوم السياسي والأيديولوجي".

ووصف بايدن هذا القرار القضائي، الذي قال إنه يحظر عقارا يستخدم في نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة، بأنه "هجوم آخر على حرية المرأة في الاختيار"، مشيرا إلى أنه قد يحد من وصول المرأة إلى الأدوية حتى في الولايات التي يعتبر فيها الإجهاض قانونيا.

وقال بايدن: "هذه خطوة كبيرة نحو حظر الإجهاض على المستوى الوطني، والذي وعد الجمهوريون المنتخبون بفرضه تشريعيا"، مضيفا أن وزارة العدل ستستأنف ضد قرار المحكمة في تكساس.

المصدر: "نوفوستي"