الصين تفرض عقوبات على النائب الأمريكي مايكل ماكول لانتهاكه مبدأ "الصين الواحدة"

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين فرضت عقوبات على مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، لانتهاكه مبدأ "الصين الواحدة".

وجاء في بيان الخارجية الصينية أن عضو الكونغرس الجمهوري مايكل ماكول "تدخل مرارا في الشؤون الداخلية للصين وأضر بمصالح الصين في السنوات الأخيرة".

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وأضاف بيان الخارجية، أنه اعتبارا من 13 أبريل، سيتم تجميد أي نوع من ممتلكات لماكول في جمهورية الصين الشعبية، ويحظر على المنظمات والأفراد في الصين إجراء المعاملات والتعاون مع السياسي، كما يحظر على ماكول دخول أراضي الصين وإصدار تأشيرة صينية.

وكان ماكول توجه مؤخرا على رأس وفد إلى جزيرة تايوان، منتهكا بشكل صارخ مبدأ "الصين الواحدة وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وارسال إشارات إلى القوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان".

وأعلنت السلطات الصينية الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات مضادة على معهد هدسون الأمريكي (معهد هدسون) ومكتبة ريغان (مكتبة ريغان) بسبب انتهاك مبدأ "الصين الواحدة".

المصدر: نوفوستي