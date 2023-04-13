صحيفة صينية: انهيار الهيمنة الأمريكية حتمي

اعتبرت صحيفة "Global Times" الصينية، اليوم الخميس، أن المحاولات الأمريكية للحفاظ على هيمنتها العالمية محكوم عليها بالفشل.

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وأضافت: "سواء أحبت الولايات المتحدة ذلك أم لا، فهناك المزيد والمزيد من الأصوات الداعية إلى إنشاء نظام عالمي جديد. وبدأت عملية التخلي عن الدولار. وتولي البلدان المزيد من الاهتمام للتعاون الإقليمي متعدد الأطراف. وتتزايد أهمية دول "بريكس"، في حين ينخفض نفوذ مجموعة السبع الكبار. وتزداد شعبية آليات مثل منظمة شنغهاي للتعاون. هذه اتجاهات لا يمكن للولايات المتحدة عكسها، حتى من خلال صنع أعداء أو زيادة الضغوط أو فرض الإكراه على الآخرين".

وتابعت أن الولايات المتحدة تسيطر على حلفائها بشكل صارم وتحاول ردع روسيا والصين وتشن مواجهة اقتصادية وتنشر أكاذيب وتحاول حاليا أن تعرض نفسها على أنها "عملاق لطيف" لا يريد أن يتعرض للتحدي من جانب ما.

وأردفت الصحيفة في الوقت ذاته أن "هناك قليلا من بلدان العالم التي ستثق بذلك".

المصدر: نوفوستي