برلماني أوروبي: تصريحات ماكرون دليل على أن العالم سئم من الهيمنة الأمريكية

قال عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، مايك والاس، إن تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الأخيرة، أظهرت أن العالم سئم من الهيمنة الأمريكية.

وكتب والاس، عبر تويتر: "يتوجب على الولايات المتحدة ألا تدين الدول الأخرى لعدم رغبتها في أن تكون تحت هيمنتها، هل خطر ببال ماركو روبيو أن معظم دول العالم قد سئمت من تدخل الولايات المتحدة في شؤونها وشؤون الدول الأخرى، وتجاهلهما لحقوقهم في السيادة، وأن دولته تسيء استخدام هيمنة الدولار للتقدم؟، بهدف تعزيز مصالحها المالية على حساب الخسائر الفادحة للدول الأخرى".

جاء ذلك تعليقا على اقتراح ماركو روبيو، وهو عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريدا، التحقق من استمرار فرنسا بدعم فكرة التضامن الأوروبي، عقب تصريحات ماكرون.

وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب زيارته للصين، بأنه لا ينبغي جر أوروبا نحو صراع بين الولايات المتحدة والصين، بسبب تايوان، كما لا ينبغي لها التكيف مع "الإيقاع الأمريكي".

وبحسب قوله، فإن الأوروبيين بحاجة "للاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم الخاصة.

Has it ever dawned on @marcorubio that most of the world is tired of #US Empire interfering in other countries, of US ignoring the Rights of others to Sovereignty, and are tired of US abusing US Dollar supremacy to further their financial interests, at great cost to so many....? https://t.co/vjuxbLAFDx — Mick Wallace (@wallacemick) April 10, 2023

المصدر: نوفوستي