"فاينانشال تايمز": الاتحاد الأوروبي قلق من تصريحات ماكرون حول تايوان

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول تايوان ستضر بأوروبا، وبالعلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى، أن تصريحات ماكرون التي قال فيها "إنه لا ينبغي جر أوروبا نحو صراع بسبب تايوان"، ستضر بأوروبا ككل، وستؤثر على العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، كما ستصعب مهمة تطوير موقف مشترك للاتحاد الأوروبي تجاه بكين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أحد الدبلوماسيين قوله، "إن تبعات تصريحات ماكرون، لن تكون انتصارا لأحد، سوى الرئيس الصيني، شي جين بينغ".

وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب زيارته للصين، بأنه لا ينبغي جر أوروبا نحو صراع بين الولايات المتحدة والصين، بسبب تايوان، كما لا ينبغي لها التكيف مع "الإيقاع الأمريكي".

وبحسب قوله، فإن الأوروبيين بحاجة "للاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم الخاصة.

المصدر: نوفوستي