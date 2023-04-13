القوات الأوكرانية تلجأ لإحراق المباني وتفجيرها لإبطاء تقدم القوات الروسية في أرتيموفسك (فيديو)

عمدت القوات الأوكرانية خلال انسحابها من الأحياء الغربية في أرتيموفسك، إلى تفجير عدد من المباني متعددة الطوابق والمباني الرئيسية، وأضرمت النار في بعضها لإبطاء تقدم القوات الروسية.

وتظهر مقاطع فيديو صورتها طائرات مسيرة، اشتعال النيران في عدد من المباني وتفجير مبان سكنية متكونة من عدة طوابق.

وقال قائد أحد التشكيلات الروسية التي تتقدم في مدينة أرتيموفسك، إن "العدو يستخدم هذا التكتيك، بمجرد اقترابنا من المباني الكبيرة والشاهقة، وبعد إدراكهم (القوات الأوكرانية) أن دفاعاتهم تنهار".

وتعتبر المعارك في منطقة أرتيموفسك الأشرس على جبهة القتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية.

وتراجعت القوات الأوكرانية وانسحبت من عدد من المناطق في أرتيموفسك وخسرت عددا مهما من مراكزها، كما أنها تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

المصدر: RT