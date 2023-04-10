بوشيلين: مطحنة لحم في أرتيموفسك والقوات الأوكرانية لا تشفق على المدينة

أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بقيامه بزيارة إلى مدينة أرتيموفسك.

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ونشر بوشيلين في صفحته على "تلغرام" مقطع فيديو قال فيه: "حسنا، يا أصدقائي الأعزاء، هذه هي مدينة أرتيموفسك، ويتم تحريرها من قبل مجموعة "فاغنر".

وأضاف أن القوات الأوكرانية في أرتيموفسك "لا تشفق على المدينة أو على جنودها وتدفعهم إلى مطحنة اللحم".

وتابع أن الوحدات الروسية تواصل عملية تحرير الأراضي الروسية.

تقع مدينة أرتيموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة وتعد مركز نقل هام لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس. وتستمر المعارك القاسية من أجل السيطرة على المدينة منذ أكثر من نصف عام.

المصدر: نوفوستي