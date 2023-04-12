طهران: الولايات المتحدة سعت لشراء الماء الإيراني الثقيل

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن "الأمريكيين تطلعوا في فترة معينة لشراء الماء الإيراني الثقيل، كونه بين الأفضل في العالم".

وأشار بهروز كمالوندي إلى أنه توجد وثائق "تؤكد أن الأمريكيين سعوا لشراء الماء الثقيل المنتج في إيران، باعتباره الأفضل حول العالم"، لافتا إلى أن بلاده من بين الدول المتقدمة في إنتاج الأدوية الإشعاعية أيضا".

وأضاف كمالوندي: "إن العالم يجري أبحاثا رفيعة المستوى في مجال الأدوية الإشعاعية، ولحسن الحظ نحن من الدول المتفوقة والرائدة في هذا المجال"، متابعا: "من المجالات الأخرى لاستخدام التكنولوجيا النووية، هي قطاع الزراعة".

ولفت إلى أنه حسب الإحصائيات المتوفرة لدى الوكالة، فإن ثلث أو ربع منتجات إيران الزراعية دُمر بسبب الآفات أو ظروف التخزين، مشيرا إلى أنه "من خلال مكافحة الآفات وتحسين ظروف تخزين المنتجات الزراعية باستخدام التكنولوجيا النووية، يمكننا المساهمة بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون طن في كمية الإنتاج الزراعي".

وتهدف طهران إلى توسيع الاستفادة من الاستخدامات السلمية لطاقتها النووية، وعبّر عن ذلك وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، من خلال إعلانه استعداد طهران لتوسيع تعاونها مع روسيا في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية "السلمية"، في مارس الماضي.

المصدر: "فارس"