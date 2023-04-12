من بينها أحدث ناقلة دبابات وأنظمة صواريخ "فتح 360 ".. معدات وأسلحة جديدة تسلم للجيش الإيراني

عرض الجيش الإيراني، يوم الثلاثاء، أكثر من ألف نوع من المعدات العسكرية الجديدة تم تسليمها إلى القوات البرية الإيرانية قبل أسبوع من عيد الجيش الوطني الإيراني.

ومن بين النماذج المعروضة من الأسلحة ناقلة الدبابات "كيان 800" التي تعد أحدث ناقلة دبابات للقوات البرية للجيش الايراني وأنظمة الصواريخ "فتح 360" ودبابات وطائرات مسيرة وأنظمة مدفعية.

المصدر: رابتلي + وكالات