طهران: لن يتوقف العالم الإسلامي عن دعم الشعب الفلسطيني حتى يستعيد الأرض المقدسة

دعت وزارة الدفاع الإيرانية عشية يوم القدس للمشاركة في مسيرة هذا اليوم، وإطلاق صرخات الأمة الإسلامية ضد سنوات الاحتلال والجريمة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم في معاناته.

وقالت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الايراني، في بيانها عشية يوم القدس العالمي، إن هذا اليوم هو مبادرة استراتيجية وخالدة للإمام الخميني، الذي لم يدع برؤيته العميقة وحكمته الإلهية بنسيان فكرة تحرير فلسطين عن ذاكرة المسلمين في العالم .

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وتابع البيان أن يوم القدس العالمي هو، من جهة، هدير الأمواج الهادرة وصرخات الأمة الإسلامية الموحدة والمجتمعات الإسلامية على سنوات من القهر والوحشية والاحتلال والجريمة ومن جهة أخرى، تعاطف مع معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم.

كما أكد البيان أن يوم القدس يوم رمزي للسعي وراء مثال مقدس ودائم، مشددا على أنه لن يُنسى أبدا رغم ضجيج مثلث الإمبراطورية الإعلامية والمخططات المخادعة والفاشلة للتسوية وتطبيع العلاقات.

وأوضح البيان أنه لن يقبل العالم الإسلامي أبدا النسخة المكتوبة بخط اليد لأجهزة المخابرات الغربية والتلقيح الاصطناعي لهذا الورم السرطاني في الجغرافيا والحضارة والفكر الإسلامي، ولن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم بالوحدة والتضامن حتى يتم إرجاع آخر شبر من تراب هذه الارض المقدسة.

المصدر: وكالة مهر