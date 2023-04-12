وعد بتحرير القدس بـ 4 لغات.. إزاحة الستار عن جدارية يوم القدس في العاصمة الإيرانية طهران (صورة)

أزاحت السلطات الإيرانية الستار عن جدارية يوم القدس العالمي في ساحة الثورة وسط العاصمة طهران.

وعشية انطلاق يوم القدس، تمت إزاحة الستار عن الجدارية، حيث أدرج عليها شعار يعد بتحرير القدس بأربع لغات، وهي الفارسية والعربية والإنجليزية والعبرية.

ويحتفل بهذا اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعديد من الدول الإسلامية الأخرى كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تضامنا مع فلسطين والقضية الفلسطينية.

المصدر: RT