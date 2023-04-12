 
مباشر

وعد بتحرير القدس بـ 4 لغات.. إزاحة الستار عن جدارية يوم القدس في العاصمة الإيرانية طهران (صورة)

أخبار العالم

وعد بتحرير القدس بـ 4 لغات.. إزاحة الستار عن جدارية يوم القدس في العاصمة الإيرانية طهران (صورة)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v43t

أزاحت السلطات الإيرانية الستار عن جدارية يوم القدس العالمي في ساحة الثورة وسط العاصمة طهران.

وعشية انطلاق يوم القدس، تمت إزاحة الستار عن الجدارية، حيث أدرج عليها شعار يعد بتحرير القدس بأربع لغات، وهي الفارسية والعربية والإنجليزية والعبرية.

وعد بتحرير القدس بـ 4 لغات.. إزاحة الستار عن جدارية يوم القدس في العاصمة الإيرانية طهران (صورة)

ويحتفل بهذا اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعديد من الدول الإسلامية الأخرى كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تضامنا مع فلسطين والقضية الفلسطينية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا