 "سكاي نيوز": العثور بشارع في إيرلندا الشمالية على تعليمات تتعلق بزيارة بايدن

أشارت قناة "سكاي نيوز"، إلى أن رجلا في إيرلندا الشمالية عثر في الشارع على "تعليمات عملياتية" تتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت القناة، أن الشرطة المحلية فتحت تحقيقا في هذا "الخرق الأمني" وأسبابه.

ومن المعروف أن بايدن يقوم بزيارة إلى بريطانيا وإيرلندا في الفترة من 11 إلى 14 أبريل.

ونقلت القناة عن مصدر في الشرطة: "نحن على علم بحدوث هذا الخرق الأمني. تم فتح التحقيق وأبلغنا كبير المسؤولين في شؤون مخاطر المعلومات".

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ويشار إلى أن الوثيقة تضمنت تفاصيل انتشار الشرطة في وسط بلفاست أثناء زيارة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك معلومات حول إغلاق طرق وتفاصيل الاتصال بضباط الأمن.

وقالت القناة، إن الشرطة علمت بالحادث فقط بعد أن اتصل الرجل الذي عثر على الوثيقة المكونة من خمس صفحات ببرنامج إذاعي في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

في الأسبوع الماضي، حذرت شرطة إيرلندا الشمالية، من خطر وقوع هجمات إرهابية قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

المصدر: نوفوستي