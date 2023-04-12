بايدن يصل إلى بلفاست وسط احتجاجات عنيفة (فيديو)

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلفاست، وسط احتجاجات عنيفة ضد اتفاقية "الجمعة العظيمة" لعام 1998، والتي أنهت 30 عاما من الصراع العنيف في إيرلندا الشمالية.

وكان في استقبال بايدن في مطار بلفاست، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بينما أشاد البيت الأبيض بالتقدم الهائل الذي تم إحرازه منذ توقيع الاتفاقية قبل 25 عاما.

وقبل وصوله، قال بايدن وهو من أصول إيرلندية، إنه يتطلع إلى الاحتفال بالذكرى السنوية في بلفاست و"التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على السلام وتشجيع الرخاء".

وستكون رحلته إلى بلفاست المحطة الأولى في إقامته لمدة أربعة أيام في أيرلندا، التي ترافقه فيها شقيقته فاليري وابنه هانتر.

وتأتي زيارة بايدن بعد أسبوعين من إعلان الاستخبارات البريطانية MI5 أن مستوى التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية قد ارتفع بسبب زيادة نشاط الجمهوريين المنشقين. وخلال احتجاج قام به الجمهوريون المنشقون في لندنديري يوم الاثنين، ألقيت قنابل حارقة على سيارة للشرطة منطقة كريجان في ديري، بينما أدانت الحكومتان البريطانية والأيرلندية أعمال العنف.

وقال كريس هيتون-هاريس، الوزير البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية إن "المشاهد في ديري مخيبة للآمال آمل أن يهدأ الوضع بسرعة كبيرة جدا حتى تتمكن للشرطة من مباشرة أعمالها".

هذا وعثرت الشرطة يوم الثلاثاء على أربع قنابل أنبوبية داخل أرض مقبرة المدينة في ديري. ويعتقدون أنه كان من المقرر استخدامهم في هجوم مخطط له على الشرطة.

وقال المتحدث باسم بايدن إن الرئيس الأمريكي "كان مرتاح للقيام بهذه الرحلة" على الرغم من التهديد الإرهابي.

خلال الرحلة، سيعقد بايدن اجتماعا مع قادة الأحزاب الخمسة في إيرلندا الشمالية: الحزب الاتحادي الديمقراطي، شين فين، وحزب أولستر الوحدوي، وحزب التحالف، وحزب العمل الاشتراكي الديمقراطي.

واليوم الأربعاء، من المتوقع أن يقوم بايدن بجولات في كارلينجفورد ودوندالك، في مقاطعة لاوث ، بالقرب من الحدود، حيث لديه أقارب.

ويوم الخميس سيعقد اجتماعات منفصلة مع الرئيس الأيرلندي، مايكل دي هيجينز، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ليو فارادكار، في دبلن قبل إلقاء خطاب في جلسة مشتركة للبرلمان.

ويوم الجمعة، سيغادر بايدن إلى مقاطعة مايو ويلتقي بأقارب من جانب آخر من عائلته قبل إلقاء خطاب ذلك المساء خارج كاتدرائية سانت موريداخ في بالينا.

المصدر: "رويترز" + BBC + "الغارديان"