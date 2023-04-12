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الخارجية الروسية: إمدادات قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا لن تبقى دون عقاب للندن

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الخارجية الروسية: إمدادات قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا لن تبقى دون عقاب للندن
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن إمداد قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا لن يكون دون عواقب بالنسبة لبريطانيا، داعية لندن للحفاظ على بقايا التفكير المتزن.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "خلافا للتحذيرات العديدة لم تتخل لندن عن خططها التي يمكن وصفها بأنها عدوانية. ربما تأمل بأن هذه الجريمة ستبقى دون عقاب مثلما ما كان عليه الحال في يوغوسلافيا والعراق وإلى آخره. لا، لا يجب أن تأمل بذلك. وهذه المرة لن يبقى هذا النشاط الإجرامي دون عقاب".

وأضافت: "ننطلق من أنه يجب على لندن الحفاظ على بقايا التفكير المتزن، ومن الممكن أن يمنعها ذلك من تنفيذ هذا المخطط الإجرامي غير العقلاني".

المصدر: نوفوستي

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