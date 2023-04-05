زاخاروفا: سنفعل ما بوسعنا لمنع تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستفعل كل شيء لتمنع تجاسر أي كان على إمداد كييف بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وقالت زاخاروفا اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول تلافي توريد واستخدام ذخيرة باليورانيوم المنضب في دونباس وأوكرانيا: "أود التأكيد مرة أخرى أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان منع أي أحد من اتخاذ هذه الخطوة غير المسؤولة".

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يشار إلى أنه في مارس الماضي، نشرت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، ردا مكتوبا على سؤال من عضو مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني، ونصّ هذا الرد على أن "سلطات المملكة ستقوم بتزويد أوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب لزيادة الفعالية في تدمير المركبات المدرعة."

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد علّق على قرار السلطات البريطانية بهذا الخصوص، وقال إن روسيا ستضطر للرد بشكل متناسب في حال "الغرب الجماعي بدأ بالفعل في استخدام أسلحة ذات مكوّن نووي".

بدورها، حذّرت السفارة الروسية لدى لندن من نقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب، إلى كييف.

المصدر: تاس