الخارجية النمساوية توضح سبب عدم إصدار تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية النمساوية إنها لم تتلق معلومات من الأمم المتحدة بشأن اعتماد أعضاء الوفد الروسي المعني بلجنة المخدرات والجريمة UNODC للمشاركة في اجتماعات اللجنة بفيينا.

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وتابعت الخارجية النمساوية، على لسان ممثلها لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن "وزارة الخارجية لم تتلق أي إخطارات من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن أي مشاركين روس معتمدين في المؤتمر".

وكان نائب رئيس الوفد الروسي في فيينا إرنست تشيرنوخين قد تحدث يوم أمس الثلاثاء في الدورة الخامسة للجنة الأمم المتحدة الخاصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وقال إن معظم أعضاء الوفد الروسي المشارك بين الإدارات، بما في ذلك ممثلو المدعي العام وممثلو وزارة الداخلية والعدل الروسيتين لم يتلقوا تأشيرات نمساوية للمشاركة في المؤتمر.

المصدر: نوفوستي