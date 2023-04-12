 
مباشر

الخارجية النمساوية توضح سبب عدم إصدار تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة

أخبار العالم

الخارجية النمساوية توضح سبب عدم إصدار تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة
Globallookpress Adrian C. NituimageBROKER.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v40m

قالت وزارة الخارجية النمساوية إنها لم تتلق معلومات من الأمم المتحدة بشأن اعتماد أعضاء الوفد الروسي المعني بلجنة المخدرات والجريمة UNODC للمشاركة في اجتماعات اللجنة بفيينا.

إقرأ المزيد
النمسا تقيد مشاركة روسيا في جلسة أممية في جنيف عبر تأشيرات الدخول
النمسا تقيد مشاركة روسيا في جلسة أممية في جنيف عبر تأشيرات الدخول

وتابعت الخارجية النمساوية، على لسان ممثلها لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن "وزارة الخارجية لم تتلق أي إخطارات من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن أي مشاركين روس معتمدين في المؤتمر".

وكان نائب رئيس الوفد الروسي في فيينا إرنست تشيرنوخين قد تحدث يوم أمس الثلاثاء في الدورة الخامسة للجنة الأمم المتحدة الخاصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وقال إن معظم أعضاء الوفد الروسي المشارك بين الإدارات، بما في ذلك ممثلو المدعي العام وممثلو وزارة الداخلية والعدل الروسيتين لم يتلقوا تأشيرات نمساوية للمشاركة في المؤتمر.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا