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النمسا تقيد مشاركة روسيا في جلسة أممية في جنيف عبر تأشيرات الدخول

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النمسا تقيد مشاركة روسيا في جلسة أممية في جنيف عبر تأشيرات الدخول
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صورة أرشيفية
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لم تحصل أغلبية الوفد الروسي المشارك في جلسة لإحدى اللجان الخاصة بالأمم المتحدة، بمن فيهم ممثلو وزارة العدل على تأشيرات للمشاركة في اجتماع اللجنة في فيينا في الفترة من 11-21 أبريل.

صرح بذلك، اليوم الثلاثاء، إرنست تشيرنوخين نائب رئيس الوفد الروسي المشارك في اجتماع الدورة الخامسة للجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية في فيينا.

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وقال تشيرنوخين متحدثا في الجلسة: "لم يتلق معظم الوفد الروسي المشترك بين الإدارات، وهم: ممثلو مكتب المدعي العام ولجنة التحقيق ووزارة الداخلية ووزارة العدل، تأشيرات نمساوية للمشاركة في جلستنا اليوم".

وأضاف تشيرنوخين أن موسكو تعتبر سلوك النمسا بمثابة "ضغط سياسي على روسيا وإعادة متعمدة لوضع العقبات أمام مفاوضات ديمقراطية وشفافة ومفتوحة بشأن معاهدة دولية مهمة".

وفي هذا الصدد قال نائب رئيس الوفد: "إن النمسا بذلك تنتهك التزاماتها كإحدى الدول التي يوجد بها مقر الأمم المتحدة، على أساس اتفاق بين جمهورية النمسا والأمم المتحدة لعام 1995".

المصدر: نوفوستي

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