كيف تجاوز الغرب الخطوط الحمر بأزمة أوكرانيا؟

حلقة نيوزميكر مع نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي.

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نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة لـ RT:

- الغرب يحاول فرض قواعده الخاصة على بقية دول العالم

- أي محاولة لتغيير نظام وبنية الأمم المتحدة دون إجماع هو نسف لميثاق الأمم المتحدة

- فنلندا تضعف أمنها وتخسر سياسة الحياد التي كانت مفيدة لها على مدى عقود بانضمامها للناتو

- العالم في مرحلة خطيرة ونأمل أن يكون للشركاء الغربيين ما يكفي من العقلانية لتفادي صدام بين قوى نووية

- الولايات المتحدة قامت بكل ما بوسعها لنسف معاهدة ستارت

- هناك جهات بمجلس الأمن تحاول التقليل من أهمية الحقائق التي ذكرها سيمور هيرش حول تفجير السيل الشمالي

- التحقيقات المحلية التي جرت في ستوكهولم وبرلين لا تتوافق مع المعايير الدولية للعدالة

- بالنسبة للدول الغربية روسيا يجب أن تكون معزولة لذلك فاجأهم الإعلان الروسي الصيني

- الغرب تجاوز كل الخطوط الحمراء في أوكرانيا ولم يتبق إلا أن يدخل في المعركة بشكل مباشر

- تعاوننا مع الصين ليس موجهاً ضد أي جهة ثالثة

- يجب أن يوقف الغرب عمله لتحقيق مصالحه فقط على حساب مصالح الدول الأخرى

- لم يعين أحد الولايات المتحدة شرطيا للعالم

- نقف ضد الهيمنة ومع العالم العادل والأمن غير المجزء وليس الأمن وفق نظرة الناتو والولايات المتحدة