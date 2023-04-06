كيف تجاوز الغرب الخطوط الحمر بأزمة أوكرانيا؟
حلقة نيوزميكر مع نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي.
نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة لـ RT:
- الغرب يحاول فرض قواعده الخاصة على بقية دول العالم
- أي محاولة لتغيير نظام وبنية الأمم المتحدة دون إجماع هو نسف لميثاق الأمم المتحدة
- فنلندا تضعف أمنها وتخسر سياسة الحياد التي كانت مفيدة لها على مدى عقود بانضمامها للناتو
- العالم في مرحلة خطيرة ونأمل أن يكون للشركاء الغربيين ما يكفي من العقلانية لتفادي صدام بين قوى نووية
- الولايات المتحدة قامت بكل ما بوسعها لنسف معاهدة ستارت
- هناك جهات بمجلس الأمن تحاول التقليل من أهمية الحقائق التي ذكرها سيمور هيرش حول تفجير السيل الشمالي
- التحقيقات المحلية التي جرت في ستوكهولم وبرلين لا تتوافق مع المعايير الدولية للعدالة
- بالنسبة للدول الغربية روسيا يجب أن تكون معزولة لذلك فاجأهم الإعلان الروسي الصيني
- الغرب تجاوز كل الخطوط الحمراء في أوكرانيا ولم يتبق إلا أن يدخل في المعركة بشكل مباشر
- تعاوننا مع الصين ليس موجهاً ضد أي جهة ثالثة
- يجب أن يوقف الغرب عمله لتحقيق مصالحه فقط على حساب مصالح الدول الأخرى
- لم يعين أحد الولايات المتحدة شرطيا للعالم
- نقف ضد الهيمنة ومع العالم العادل والأمن غير المجزء وليس الأمن وفق نظرة الناتو والولايات المتحدة