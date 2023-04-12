مسؤول أذربيجاني: إسرائيل شريك مهم وإيران جارة جيدة

أشاد مساعد النائب الأول لرئيس أذربيجان إلشين أمير بايوف، بافتتاح سفارة جديدة لبلاده في تل أبيب، مشددا من ناحية أخرى على أهمية الدبلوماسية مع إيران.

وفي مقابلة مع قناة i24 news الإسرائيلية، قال أمير بايوف: "أولا وقبل كل شيء، إسرائيل شريك استراتيجي مهم جدا لأذربيجان.. إنها صديقة لأذربيجان"، معتبرا أن "قرار فتح سفارة يعكس نتائج التطور في علاقاتنا على مدى عقود".

وشدد أمير بايوف على أهمية الدبلوماسية مع إيران، مبينا أنه "بالنسبة لنا، من المهم أن تظل إيران، وهي جارة مهمة من حيث الحجم والتاريخ، جارة جيدة".

وأشار إلى أن "هناك ما بين 20 إلى 30 مليون إيراني من أصول أذربيجانية، مما يجعل العلاقات اللائقة بين باكو وطهران ذات أهمية قصوى على الرغم من اختلاف وجهات النظر"، مؤكدا أن "أهم شيء هو التزام الهدوء لتوفير الاستقرار في المنطقة".

المصدر: i24 news