أذربيجان تؤكد على تطوير علاقات حسن الجوار مع إيران

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية أذربيجان أيهان حاجي زاده على أهمية استمرار المحادثات مع إيران، مشددا على أن باكو مهتمة بتطوير علاقات حسن الجوار مع طهران.

وقال حاجي زاده إن وزيري خارجية إيران وأذربيجان تبادلا وجهات النظر حول العلاقات بين البلدين، مبينا أن الجانب الأذربيجاني قيم هذه المحادثات بشكل إيجابي ويعتقد أن استمرارها أمر مهم.

وشدد على أن "أذربيجان مهتمة دائما بتطوير علاقات حسن الجوار مع جميع جيرانها، بما في ذلك إيران"، مؤكدا أن "الاحترام المتبادل لوحدة أراضي وسيادة الدول أولوية ثابتة في السياسة الخارجية لجمهورية أذربيجان. يواصل الجانب الأذربيجاني جهوده لضمان المصالح والأمن القومي للبلاد".

وأجرى وزيرا خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان وأذربيجان وجيحون بايرامو، جولتين من المكالمات الهاتفية هذا الأسبوع بشأن تطورات العلاقات الثنائية بين باكو وطهران وبعض القضايا الإقليمية.

وتم خلالها مناقشة المشاكل القائمة وسوء التفاهم والحلول لتجاوز الوضع الحالي، وتم تبادل الآراء، حيث أكد الطرفان على الاحترام المتبادل لحسن الجوار وسيادة كل منهما ووحدة أراضيه.

المصدر: irna