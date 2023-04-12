مجموعة من الزعماء السابقين لبلدان أوقيانوسيا تدين الخطط العدوانية لتحالف "أوكوس"

أفادت إذاعة "RNZ" النيوزيلندية بأن مجموعة من الزعماء السابقين لبلدان أوقيانوسيا أدانت الخطط العدوانية لتحالف "أوكوس" (AUKUS) العسكري بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

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ونقلت الإذاعة عن الزعماء السابقين لدول كيريباتي وجزر مارشال وتوفالو وبالاو قولهم: "يشير تحالف "أوكوس" إلى نمو العسكرة مع انضمام أستراليا إلى شبكة القواعد العسكرية الأمريكية في شمال المحيط الهادئ وتعزيز سباق التسلح مما يجعل الحرب أقرب إلى أوطاننا".

كما عبر الساسة السابقون عن قلقهم من سعي نيوزيلندا للانضمام إلى "أوكوس".

وتم إنشاء تحالف "أوكوس" بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في سبتمبر عام 2021 وهو يقضي بزيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة الأسترالية بما في ذلك إنشاء الأسطول الأسترالي الخاص للغواصات النووية في ضوء التصعيد في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي