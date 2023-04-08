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كوريا الشمالية تتهم "أوكوس" بتخريب نظام منع الانتشار النووي

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كوريا الشمالية تتهم
Globallookpress
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن تحالف "أوكوس" من نتائج "الحرب الباردة الجديدة"، وهو يخرب نظام منع الانتشار النووي ويتسبب في سباق للتسلح.

وذكرت الوكالة في تعليقها، أنه لن يتبقى في القريب العاجل من النظام الدولي لمنع الانتشار، إلا تسميته فقط.

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وانتقدت الوكالة، قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليم أستراليا اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة النووية رغم أن الأخيرة لا تملك أي سلاح نووي، وهو ما يعتبر بمثابة انتهاك واضح لنظام عدم الانتشار.

وأضافت: "لكن على الرغم من ذلك، تصر واشنطن ولندن على أن الغواصات المباعة لأستراليا ليست مزودة بصواريخ نووية، وبالتالي لا تنتهك النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية. كل ذلك يدل على غطرسة ووقاحة الولايات المتحدة التي تعتقد أنها تستطيع أن تفعل كل ما تريد وستحظى رغم ذلك بتأييد اتباعها".

وتابعت الوكالة الكورية الشمالية في تعليقها: "تقوم الولايات المتحدة بمنح بطاقات الدخول إلى النادي النووي لكل الدول القريبة منها بالعرق والدم".

المصدر: نوفوستي

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