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السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يصف اجتماعه مع بن سلمان بالـ"مثمر"

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السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يصف اجتماعه مع بن سلمان بالـ
AFP
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قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، إنه أجرى اجتماعا "مثمرا للغاية" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنها فرصة لتعزيز العلاقات الأمريكية السعودية.

وكتب غراهام على "تويتر": "أجريت للتو اجتماعا مثمرا وصريحا مع ولي العهد السعودي وفريقه القيادي. الفرصة لتعزيز العلاقات الأمريكية السعودية حقيقية والإصلاحات الجارية في السعودية حقيقية بنفس القدر".

وأضاف: "أتطلع للعمل مع الإدارة (الأمريكية) والجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الارتقاء بالعلاقات الأمريكية السعودية إلى المستوى التالي، الأمر الذي سيعود بنفع اقتصادي هائل على كلا البلدين وسيساهم بتحقيق الاستقرار المطلوب بشدة في هذه المنطقة المضطربة".

وتابع غراهام قائلا: "أعربت عن تقديري العميق للمملكة لشرائها ما قيمته 37 مليار دولار من طائرات بوينغ 787 - المصنوعة في ولاية كارولينا الجنوبية- لشركة الطيران السعودية الجديدة، مثل هذه الاستثمارات في غاية الأهمية".

وكان ولي العهد اجتمع يوم الثلاثاء في جدة، مع غراهام وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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