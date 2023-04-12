السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يصف اجتماعه مع بن سلمان بالـ"مثمر"

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، إنه أجرى اجتماعا "مثمرا للغاية" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنها فرصة لتعزيز العلاقات الأمريكية السعودية.

وكتب غراهام على "تويتر": "أجريت للتو اجتماعا مثمرا وصريحا مع ولي العهد السعودي وفريقه القيادي. الفرصة لتعزيز العلاقات الأمريكية السعودية حقيقية والإصلاحات الجارية في السعودية حقيقية بنفس القدر".

I just had a very productive, candid meeting with the Saudi Crown Prince and his senior leadership team. The opportunity to enhance the U.S.-Saudi relationship is real and the reforms going on in Saudi Arabia are equally real. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 11, 2023

وأضاف: "أتطلع للعمل مع الإدارة (الأمريكية) والجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الارتقاء بالعلاقات الأمريكية السعودية إلى المستوى التالي، الأمر الذي سيعود بنفع اقتصادي هائل على كلا البلدين وسيساهم بتحقيق الاستقرار المطلوب بشدة في هذه المنطقة المضطربة".

وتابع غراهام قائلا: "أعربت عن تقديري العميق للمملكة لشرائها ما قيمته 37 مليار دولار من طائرات بوينغ 787 - المصنوعة في ولاية كارولينا الجنوبية- لشركة الطيران السعودية الجديدة، مثل هذه الاستثمارات في غاية الأهمية".

I also expressed deep appreciation to the Kingdom for purchasing $37 billion worth of Boeing 787s – which are made in South Carolina – for the new Saudi airline. Investments like this are game changers. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 11, 2023

وكان ولي العهد اجتمع يوم الثلاثاء في جدة، مع غراهام وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT