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ولي العهد السعودي يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

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ولي العهد السعودي يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام
RT / SPA
ولي العهد السعودي يجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام
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اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يوم الثلاثاء في جدة، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي غراهام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، ومساعد السيناتور آرون ستركيلاند.

المصدر: واس

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