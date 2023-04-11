وسائل إعلام: واشنطن تتهم هنغاريا بخطاب مناهض لواشنطن

اعتبرت واشنطن تصنيف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الولايات المتحدة بين المعارضين الرئيسيين لحزب "فيدس" الحاكم في بلاده، "تصعيدا للخطاب المعادي لواشنطن".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن وثائق تم تسريبها سابقا من وكالة المخابرات المركزية: "يقول تحديث استخباراتي لوكالة المخابرات المركزية بتاريخ 2 مارس إن إدراج السيد أوربان للولايات المتحدة كخصم رئيسي في اجتماع الاستراتيجية السياسية في 22 فبراير "يمثل تصعيدا في مستوى الخطاب المعادي لأمريكا"".

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وقام أوربان بتسمية خصمين رئيسيين آخرين لهنغاريا. ولكن الصحيفة لم توفر بيانات إضافية.

وصف أوربان الولايات المتحدة كواحدة من أكبر ثلاثة المعارضين لحزبه "فيدس".

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن تسريب وثائق البنتاغون السرية أثار قلق المسؤولين الأمريكيين بشدة، الذين أعربوا عن خشيتهم في أن تعرض هذه المعلومات الأوضاع الأمنية للخطر، وتقوض العلاقات الدولية المهمة.

المصدر: نوفوستي