صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكغفرن، بأن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالوضع الفعلي في أوكرانيا، قد يتسبب بفشل خططها الخاصة بروسيا.

وأوضح ماكغفرن لقناة Judging Freedom على يوتيوب، أن الولايات المتحدة ستخسر أمام روسيا، بسبب مبالغتها في تقدير قدرات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن تأزيم الصراع في أوكرانيا أكثر، لن يؤدي إلى انتصار الولايات المتحدة، أو أية دولة أخرى، بل سيتسبب باندلاع حرب نووية.

ووفقا لماكغفرن، فإن التسريب الأخير لوثائق البنتاغون التي تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط واشنطن وحلف الناتو لتعزيزها، فضح أكاذيب الجنرال مارك ميلي، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن حول قدرات القوات المسلحة الأوكرانية، منوها بأن التقييم غير الصحيح للوضع يمكن أن ينقلب ضد الولايات المتحدة.

ولفت الانتباه إلى نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة، وحذر من أنه في غضون شهر يمكن لموسكو اتخاذ مواقف من شأنها أن تجبر السلطات الأوكرانية وحلفاءها الغربيين على الامتثال إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: نوفوستي