وزير الخارجية الهنغاري في موسكو لبحث التعاون المشترك في مجال الطاقة

وصل وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إلى موسكو، لبحث التعاون المشترك بين روسيا وهنغاريا في مجال الطاقة.

وأعلن سيارتو وصوله إلى موسكو، للقاء نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ورئيس شركة روسآتوم الحكومية أليكسي ليخاتشيف، لبحث أهم قضايا التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، لضمان أمن إمدادات الطاقة في هنغاريا.

ووفقا لسيارتو، فإن التوقعات تشير إلى أن الشتاء المقبل سيشكل اختبارا خطيرا لأوروبا، نظرا إلى أنه سيكون أكثر برودة مقارنة بالشتاء الماضي.

وأضاف: "من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة في هنغاريا، يتوجب علينا توفير إمدادات غير منقطعة من النفط والغاز والوقود النووي، ويشكل التعاون الروسي الهنغاري الدائم شرطا أساسيا، لتحقيق هذه المتطلبات الـ 3 ، وهذه ليست مسألة تفضيلات سياسية، وإنما مسألة فيزيائية".

المصدر: نوفوستي