 
مباشر

وزير خارجية هنغاريا: خطة الصين للتسوية في أوكرانيا تستحق الدراسة

أخبار العالم

وزير خارجية هنغاريا: خطة الصين للتسوية في أوكرانيا تستحق الدراسة
Globallookpress Attila Volgyi/Xinhua
وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2bx

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن خطة الصين للتسوية في أوكرانيا "تستحق الدراسة" ومن شأنها أن تجلب السلام إلى أوروبا.

وقال سيارتو للصحفيين في ختام اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية دول الناتو، يوم الثلاثاء: "لن نتوقف عن الدعوة إلى السلام، على الرغم من أننا نتعرض لضغوطات وهجمات بسببها".

إقرأ المزيد
بكين ردا على المفوضية الأوروبية: مستعدون للتباحث بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية
بكين ردا على المفوضية الأوروبية: مستعدون للتباحث بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية

وتابع: "ونحن سنبقى واقفين إلى جانب السلام. وسندعم كل الجهود الرامية إلى بدء مفاوضات محددة حول السلام الراسخ الذي يضمن الاستقرار لسنوات طويلة".

وأضاف: "نعتبر الخطة الصينية للسلام مبادرة تجدر الدراسة، من شأنها أن تعيد السلام إلى منطقتنا، أي إلى أوروبا الوسطى".

وكان البرلمان الهنغاري قد تبنى قرارا يوم الجمعة، دعا فيه المجتمع الدولي إلى المساعدة في التسوية السلمية في أوكرانيا، وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا