وزير خارجية هنغاريا: خطة الصين للتسوية في أوكرانيا تستحق الدراسة

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن خطة الصين للتسوية في أوكرانيا "تستحق الدراسة" ومن شأنها أن تجلب السلام إلى أوروبا.

وقال سيارتو للصحفيين في ختام اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية دول الناتو، يوم الثلاثاء: "لن نتوقف عن الدعوة إلى السلام، على الرغم من أننا نتعرض لضغوطات وهجمات بسببها".

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وتابع: "ونحن سنبقى واقفين إلى جانب السلام. وسندعم كل الجهود الرامية إلى بدء مفاوضات محددة حول السلام الراسخ الذي يضمن الاستقرار لسنوات طويلة".

وأضاف: "نعتبر الخطة الصينية للسلام مبادرة تجدر الدراسة، من شأنها أن تعيد السلام إلى منطقتنا، أي إلى أوروبا الوسطى".

وكان البرلمان الهنغاري قد تبنى قرارا يوم الجمعة، دعا فيه المجتمع الدولي إلى المساعدة في التسوية السلمية في أوكرانيا، وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد.

المصدر: نوفوستي