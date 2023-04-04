بكين ردا على المفوضية الأوروبية: مستعدون للتباحث بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الصين مستعدة للتباحث مع الاتحاد الأوروبي بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية وتأمل أن يظهر الاتحاد استقلالا استراتيجيا وحكمة سياسية.

وأضافت المتحدثة: "نحن مستعدون للتباحث مع الجانب الأوروبي بشأن تسوية سياسية للأزمة، كما نأمل من الجانب الأوروبي إظهار الاستقلال الاستراتيجي والحكمة السياسية واتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في أوروبا".

وأكدت ماو نينغ أن الصين ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية، مضيفة أن بكين تدعو بنشاط إلى حل سلمي للصراع.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، الصين إلى لعب دور "بناء" في التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، بزعم قدرة بكين على التأثير على روسيا.

ونشرت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق، بيانا من 12 نقطة يحتوي على موقف من تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد. كما عارضت الصين إساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب في سياق الصراع الأوكراني لأنها لا تساعد في حل الأزمة.

المصدر: نوفوستي