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هنغاريا: دعوة كوليبا إلى اجتماع بروكسل انتهاك لوحدة "الناتو" ونحذر من حدوث صراع مباشر

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هنغاريا: دعوة كوليبا إلى اجتماع بروكسل انتهاك لوحدة
Legion-Media
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قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن دعوة وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، للاجتماع بوزراء خارجية دول "الناتو" في بروكسل تنتهك مبدأ الوحدة في الحلف.

وأشار سيارتو: "دعوة وزير خارجية أوكرانيا تنتهك مبدأ وحدة الحلفاء داخل الناتو، لكننا سنشارك في الاجتماع بروح بناءة".

وأكد: "أؤكد مرة أخرى بوضوح أننا سندعم أي جهود للتكامل في أوكرانيا".

وأضاف سيارتو إنه ينوي تحذير زملائه من دول الناتو من الحاجة إلى بذل كل ما في وسعه لمنع حدوث صراع مباشر مع روسيا قائلا: "لقد جئنا إلى هنا على أمل ألا يشكك أحد في صحة قرارنا المشترك السابق بأن الناتو لا يشارك في الصراع، وأنه يجب القيام بكل ما هو ممكن لمنع نشوب صدام مباشر بين الناتو و روسيا ".

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المصدر: تاس 

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