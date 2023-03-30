المجر: من الضروري منع الصدام المباشر بين الناتو وروسيا

صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر زيجارتو بأن المجر ترى أنها مطالبة بالعمل لمنع نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا حول أوكرانيا.

وكتب زيجارتو الذي وصل إلى لودز مساء الخميس للاجتماع مع زملائه من دول أوروبا الوسطى والشرقية على صفحته في فيسبوك: "موقفنا واضح، نريد السلام ويجب أن نمنع تصعيد الحرب بأي وسيلة، لذا هدفنا الرئيسي هو منع نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا، لأن هذا سيؤدي إلى مأساة".

وقال زيجارتو إن المشاورات التي تستمر يومين في بولندا تعقد قبيل اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي سيعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقال الوزير المجري: "لقد دعا زميلي البولندي (زبيغنيو راو) لعقد اجتماع لوزراء خارجية تسع دول تقع على الحدود الشرقية لحلف الناتو هنا".

وحدد أن هذه الدول التي سيصل وزراء خارجيتها إلى بولندا هي: بلغاريا وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك ودول البلطيق الثلاث.

المصدر: تاس