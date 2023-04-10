مصرع 10 أشخاص بحادث سقوط حافلة بنهر في بيرو
AFP ERNESTO BENAVIDES
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لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح بحادث سقوط حافلة في نهر وسط بيرو، يوم الاثنين.
وأفادت وسائل إعلام بيروفية بأن الحافلة كانت تنفذ رحلة من مدينة هوانوكو إلى العاصمة ليما.
وأضافت أنه من أصل الجرحى الـ 25 تم نقل 12 شخصا إلى المستشفيات والمراكز الطبية في العاصمة.
وحسب التقارير الإعلامية، فإن الشركة المالكة للحافلة أعلنت أن الحادث ناجم عن اصطدام الحافلة بشاحنة، وأن سائق الشاحنة متسبب بالحادث، ولكن لم يتم العثور على أي أثر للشاحنة المذكورة في المنطقة.
وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.
المصدر: نوفوستي