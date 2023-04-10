 
مباشر

مصرع 10 أشخاص بحادث سقوط حافلة بنهر في بيرو

أخبار العالم

مصرع 10 أشخاص بحادث سقوط حافلة بنهر في بيرو
AFP ERNESTO BENAVIDES
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3n1

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح بحادث سقوط حافلة في نهر وسط بيرو، يوم الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام بيروفية بأن الحافلة كانت تنفذ رحلة من مدينة هوانوكو إلى العاصمة ليما.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: عشرة قتلى وسبع إصابات في حادث حافلة في بيرو
وسائل إعلام: عشرة قتلى وسبع إصابات في حادث حافلة في بيرو

وأضافت أنه من أصل الجرحى الـ 25 تم نقل 12 شخصا إلى المستشفيات والمراكز الطبية في العاصمة.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن الشركة المالكة للحافلة أعلنت أن الحادث ناجم عن اصطدام الحافلة بشاحنة، وأن سائق الشاحنة متسبب بالحادث، ولكن لم يتم العثور على أي أثر للشاحنة المذكورة في المنطقة.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا