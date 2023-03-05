وسائل إعلام: عشرة قتلى وسبع إصابات في حادث حافلة في بيرو

ذكرت إذاعة RPP البيروفية، أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم حرقا في حادث حافلة في وسط البلاد، وأصيب سبعة آخرون.

وقالت وسائل إعلام محلية: "عشرة لقوا مصرعهم حرقا يوم الأحد نتيجة تصادم حافلة وتاكسي الدراجة النارية.. في محافظة كاسما بمنطقة انكاش".

واندلع الحريق بعد وقوع الحادث، وتوفي سائق تاكسي الدراجة النارية، فيما تم اقتياد سائق الحافلة إلى الشرطة.

وأصيب سبعة أشخاص في الحادث ونقلوا إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي