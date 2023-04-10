نيبينزيا: الأسلحة الغربية التي تم توريدها لأوكرانيا باتت تظهر في إفريقيا وأوروبا

أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الأسلحة التي قامت الدول الغربية بتوريدها لأوكرانيا، باتت تظهر في أيدي الجماعات الإجرامية في أوروبا وإفريقيا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إن "روسيا منذ فترة طويلة كانت تلفت الانتباه إلى أن تزويد نظام كييف بالأسلحة سيؤدي إلى وقوعها في أيدي المنظات الإجرامية والإرهابيين. والآن هذا أمر مؤكد بالحقائق".

وأضاف أن ظهور تلك الأسلحة في دول أوروبية "أمر يعترف به مسؤولو الشرطة الأوروبية".

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وقال إن "تلك الأسلحة التي توردها الدول الغربية لأوكرانيا تنتشر حول العالم وبات بأيدي المسلحين، وخصوصا في إفريقيا، وهذا أمر سمع عنه الجميع في تصريحات قادة للدول الإفريقية".

يذكر أن دول الناتو قامت بتوريد مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 65 مليار يورو، حسب تأكيد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في 3 أبريل الجاري. وبلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي