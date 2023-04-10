واشنطن: تسرب وثائق البنتاغون السرية لن يؤثر على خطط دعم كييف

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن تسرب وثائق البنتاغون السرية لن يؤثر في خطط دعم كييف، وأن واشنطن ستواصل دعمها طالما الحاجة لذلك قائمة.

وقال كيربي: "بالنسبة لسؤالك حول ما إذا كان هذا التسريب قد أثر على خططنا لتقديم المساعدة لأوكرانيا، فالجواب هو لا. سيستمر الدعم بقدر ما يتطلب الأمر".

وفي سياق متصل ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن تسريب وثائق البنتاغون السرية أثار قلق المسؤولين الأمريكيين بشدة، الذين أعربوا عن خشيتهم في أن تعرض هذه المعلومات الأوضاع الأمنية للخطر، وتقوض العلاقات الدولية المهمة.

المصدر: نوفوستي