الولايات المتحدة.. خمسة قتلى وستة جرحى بإطلاق للنار

أعلنت شرطة مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين على الأقل، برصاص مسلح أطلق النار صباح الاثنين وسط المدينة.

وقال مسؤول في الشرطة: "لقد تأكد مقتل خمسة أشخاص" وهناك "ستة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى" أحدهم شرطي، في حين أفاد شهود عيان أن إطلاق النار وقع داخل مصرف.

وكانت الشرطة قد أبلغت في السابق عن تحييد الجاني المشتبه به.

وكتبت الشرطة، في وقت سابق، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "نؤكد التقارير الواردة حول وجود مهاجم نشط في القطاع 300 في إيست ماين، الرجاء الابتعاد عن المنطقة، هناك العديد من الضحايا".

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المصدر: أ ف ب