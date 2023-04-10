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الولايات المتحدة.. إصابات في حادث إطلاق نار في ولاية كنتاكي (فيديو)

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الولايات المتحدة.. إصابات في حادث إطلاق نار في ولاية كنتاكي (فيديو)
AP
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أصيب العديد من الأشخاص في عملية إطلاق نار، وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.

وكتبت شرطة المدينة، عبر حسابها في "تويتر": "نؤكد التقارير الواردة حول وجود مهاجم نشط في القطاع 300 في إيست ماين، الرجاء الابتعاد عن المنطقة، هنالك العديد من الضحايا".

وحذرت الشرطة المواطنين من التوجه إلى منطقة الحادث، وطلبت منهم أخذ الحيطة والحذر، نظرا لكبر عدد الضحايا.

وجار التحقيق في حيثيات الحادث.

المصدر: RT 

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