وسائل إلإعلام: عراك في اجتماع بمقر أكبر حزب تركي معارض

ذكرت وسائل إعلام تركية أن شجارا بالأيدي وقع ليلة السبت الأحد داخل أروقة حزب الشعب الجمهوري المعارض على خلفية الخلافات المحتدمة حول قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية.

وحسب القانون، فإن يوم الأحد كان آخر يوم لتقديم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة قوائم مرشحيها النهائية إلى الهيئة العليا للانتخابات.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "حريت" أن "تحالف الأمة" المعارض قد يواجه أزمة مع اقتراب الانتخابات العامة في تركيا في 14 مايو بسبب عدم وجود نهج موحد لترشيح النواب الذين تقترحهم الأحزاب لتشكيل قائمة موحدة من التحالف في الانتخابات.

وأضافت الصحيفة أن كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب التحالف، بات يثير خيبة أمل لدى الأحزاب التي سبق أن حظي بدعمها، عندما وصل الأمر إلى إعداد قائمة المرشحين المشتركة.

وكتبت صحبفة "ستار" التركية: "التوترات بلغت ذروتها داخل تحالف المعارضة.. موعد اجتماع حزب الشعب الجمهوري لوضع اللمسات الأخيرة على القوائم النيابية، تم تأجيله 4 مرات بسبب الخلاف على القوائم".

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وتابعت: "رغم أن الأزمة تسنى تجاوزها جزئيا بمساعدة الأحزاب الصغيرة، شرع هذه المرة أعضاء حزب الشعب الجمهوري، الذين لم ترضهم القائمة، في شجار بالأيدي توسع لدرجة دفعت حراس كيليجدار أوغلو الشخصيين للتدخل".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو، والتي سيكون كيليجار هو المنافس الأساسي للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. ويشارك في الانتخابات الرئاسية أيضا زعيم حزب Memleket محرم إنجه ومرشح "تحالف أتا (الأسلاف أو الأجداد)" سنان أوغان.

المصدر: "نوفوستي" + وسائل إعلام تركية