الأمن الفدرالي الروسي يصادر 700 كلغم من الكوكايين كانت في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي

أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بمصادرة 700 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة تزيد عن 2,5 مليار روبل تم نقلها من إحدى دول أمريكا اللاتينية عبر الأراضي الروسية لنقلها للاتحاد الأوروبي.

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وجاء في بيان صدر عن مركز الاتصالات الاجتماعية التابع للهيئة، اليوم الاثنين: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي محاولة قامت بها جماعة إجرامية دولية أخرى لاستخدام الأراضي الروسية لنقل وبيع المخدرات".

وأضاف البيان: "تم تحديد 3 مواطنين أجانب وهم من كولومبيا وإحدى دول الاتحاد الأوروبي وصلوا إلى روسيا لتنفيذ هذه العملية متعددة المراحل في مجال تجارة المخدرات. وأثناء عملية احتجازهم تمت مصادرة 699 كيلوغراما من الكوكايين منهم. وتدل تقييمات الخبراء على أن قيمة هذه الدفعة تتجاوز في السوق الروسية السوداء 2,5 مليار روبل".

وأشار إلى أن العائدات من مبيعات التجزئة لهذه الدفعة من الكوكاين قد تتجاوز 6 مليارات روبل.

وتابع أن المجرمين قاموا بإيصال هذه الدفعة من الكوكايين إلى موسكو ونشرها في مستودع في مقاطعة موسكو. وأوضح أنه كان من المخطط نقل هذه المخدرات إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما كان من المخطط بيع جزء منها في روسيا.

المصدر: تاس