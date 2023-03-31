البرازيل.. اعتقال عصابة دولية في تهريب الكوكايين إلى أوروبا

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، بأن السلطات البرازيلية الأوروبية، قامت بتفكيك شبكة من مهربي المخدرات يشتبه في أنهم سربوا أكثر من 17 طنا من الكوكايين إلى أوروبا.

وأوضحت الشرطة الأوروبية "يوروبول" في لاهاي اليوم الجمعة: "تم اعتقال 15 شخصا، ومصادرة ممتلكات تزيد قيمتها عن 80 مليون يورو".

وبحسب الشرطة الأوروبية "تم تفكيك واحدة من أكثر الشبكات الإجرامية نشاطا في البرازيل، والتي أغرقت أوروبا بشحنات عدة أطنان من الكوكايين".

وأضافت أن عامين من التحقيق قد أتاحا "إثبات أن هذه الشبكة الإجرامية قد أرسلت 17 طنا من المخدرات الموجهة إلى أوروبا، تم في نهاية المطاف ضبط "12 طنا منها ".

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المصدر: صحيفة "لوفيغارو"