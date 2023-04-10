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كارثة إنسانية.. 400 مهاجر ضلوا طريقهم في البحر بين مالطا وليبيا

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كارثة إنسانية.. 400 مهاجر ضلوا طريقهم في البحر بين مالطا وليبيا
Globallookpress
عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط، صورة أرشيفية
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ضل قارب يقل نحو 400 مهاجر طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه، فيما لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن إطلاق أي عملية إنقاذ.

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وقالت منظمة الدعم "ألارم فون"، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، إن قاربا يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا، وأن الخدمة أبلغت السلطات، وقالت إنه لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

ولفتت المنظمة إلى أن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية، وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه، بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه، مشيرة إلى أن القارب موجود حاليا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

وأفادت منظمة "سي ووتش إنترناشونال"، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، أنها تجري، الأحد، عمليات بحثا عن قوارب تواجه مشكلات في البحر، ومنها القارب الذي أبلغت عنه خدمة "ألارم فون".

من جهتها، قالت منظمة ريسكشيب، وهي أيضا منظمة ألمانية غير حكومية، إن 23 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم الليلة الماضية في تحطم قارب آخر بالبحر المتوسط، وقالت المنظمتان على تويتر إنهما اكتشفتا وجود 25 شخصا في المياه أثناء عملية إنقاذ، وتمكنتا من إنقاذ 22 فقط وانتشال جثتين.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أفادت بفقدان 1417 مهاجرا في العام 2022 في البحر الأبيض المتوسط، الذي يعد طريق الهجرة الأشد خطورة في العالم.

المصدر: تويتر+ الجزيرة 

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